¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç½Å¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹âÅÄ±äÉ§(63)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¹âÅÄ¤Ï¡Ö°ìÀ£Àè¤Ï°Ç! ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬º£²ó¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹°Æ·ï¤À¡¢Âç¾®¤¢¤ì¤É¤â²ø²æ¤Ï¤Í¡¢ÌýÃÇ¤·¤Æ¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤ë»þ¤Ï¤ä¤ë¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë·Ú¡Á¤¯ºäÆ»¤òÁö¤Ã¤¿¤é¡¢Ä±æú¤Ë¥Ð¥Á¤Ã¤ÈÂÀ¤¤¥Ü¥ë¥È¤ò·â¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿´¶³Ð¤Ë½±¤ï¤ìÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¡£ÄË¤ß¤Ï¤¢¤ë¤¬°ì½Ö²¿¤¬µ¯¤­¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢¤Õ¤È²æ¤ËÊÖ¤ê¡Ø¥¢¥­¥ì