福岡管区気象台は10日午後6時36分に長崎県、同6時53分に福岡、佐賀両県に竜巻注意情報をそれぞれ発表した。福岡県福岡、筑豊、筑後地方、佐賀県南部、長崎県北部で竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっている。空の様子に注意。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努める。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意。この情報は、長崎県が10日午後7時50分、福