お笑いコンビ「トム・ブラウン」のみちおが5日、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』にゲスト出演。自身の“怪力”のワケを明かした。トム・ブラウンのみちお○みちお「常に火事場の馬鹿力で生きてる」芸人界でも屈指の“怪力”で知られるみちお。関根が、「ものすごい力があるじゃない? 制御するものが脳にないんだって?」と話を振ると、「そうなんです。“筋肉を制御するところが脳にない。リミッターがないです”って言われ