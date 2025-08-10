現地８月９日、ベルギーの強豪ヘンクはフランス２部のスタッド・ドゥ・ランスから日本代表MF伊東純也を獲得したと発表した。2019年冬から22年夏にS・ランスに移籍するまで、３年半にわたってヘンクでプレーした快足アタッカーは、３年ぶりの古巣復帰。背番号は10番に決定した。クラブの公式SNSが青いのユニホームを着用した写真を投稿すると、日本のファンから次のような声が上がった。 「最高にカッコいい」「赤も似合