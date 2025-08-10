◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節Ｇ大阪―岡山（１０日・パナソニックスタジアム吹田）１９６８年メキシコ市五輪得点王で銅メダル獲得に貢献した元日本代表エースＦＷ釜本邦茂さんが８１歳で亡くなった１０日、開催されたＪ１の６試合では、出場全選手が喪章を着用して戦った。釜本さんが初代監督を務めたＧ大阪では、ホーム岡山戦の試合前に黙とう。Ｇ大阪イレブンと、釜本監督の下でＧ大阪選手だった木山浩之監督率いる岡山イ