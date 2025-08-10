女優・浅野ゆう子が１０日に自身のＳＮＳを更新し、藤原紀香、高島礼子、剛力彩芽との４ショットを披露した。インスタグラムで「舞台『ゲゲゲの鬼太郎２０２５』美しい方たちがいらしてくださいました藤原紀香さん、高島礼子さん、剛力彩芽さんとっても嬉しかったです〜ありがとうございました」としるして、女優同士の４ショットをアップした。この投稿には「美女ぞろい」「超豪華メンバー」「豪華やなぁ」「美しいすぎ