◆パ・リーグソフトバンク１―０日本ハム（１０日・みずほペイペイドーム）日本ハムは首位・ソフトバンクに完封負けを喫し、ゲーム差を３に広げられた。相手先発・モイネロの前に１３三振を喫し、３安打完封負け。新庄剛志監督は「想像はしていけど、なかなか塁を埋めることは難しい。攻略法とかない。今日は諦めつきますよ」と脱帽した。これでソフトバンク戦は３連敗。ビジターでは２２年から２３年以来の６連敗となった。ま