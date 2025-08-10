元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が10日に自身のX（旧ツイッター）を更新。新ショートヘアスタイルを投稿した。自身のXで新ショートヘアスタイルの自撮りショット投稿した。そして「髪切った」と記した。ファンからは「ショートカットの夏」「最＆強！」「めっちゃ可愛い」「めちゃくちゃ似合ってる」「息できないくらい可愛い！」「夏って感じで爽やか」など大絶賛の声が上がった。