◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025 準々決勝(10日、横浜BUNTAI)卓球の国際大会、WTTチャンピオンズ横浜2025は、10日女子シングルスの準々決勝が行われ、大藤沙月選手(世界ランク9位)は中国の孫穎莎選手(同1位)に0-4で敗れました。1回戦はオーストラリアの選手にストレート勝ちし、2回戦は対戦相手の棄権によりベスト8へ進んだ大藤選手。準々決勝では5月の世界選手権で大会連覇を果たした孫選手との対戦となりました。第1ゲームは序