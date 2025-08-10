第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）に出場した広陵（広島）が１０日、今大会の出場を辞退した。この日、同校の堀正和校長が兵庫・西宮市内で会見し、明かした。これを受け、広島県高野連では「広陵高校第１０７回全国高等学校野球選手権大会出場辞退について」というリリースを発表した。「広島県代表校が出場辞退に至ったことに対して、まずは関係するすべての皆様に、深くお詫び申し上げます。申し訳ございませ