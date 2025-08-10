「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（１０日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子シングルス準々決勝が行われた。昨夏のパリ五輪代表で、世界ランク４位の張本智和（トヨタ自動車）は、同９位の向鵬（中国）を４−２で下し、４強入りを決めた。試合後は、９日に行われた早田ひな−張本美和の女子２回戦に言及。物議を醸しているメディカルタイムアウト時に、自陣のコーチが治療したことについて、「許せないと思う」と怒りをあらわにした。