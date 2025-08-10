「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１６・５」（１０日、都内某所）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントが行われ、“歌舞伎町最恐ホスト”舞杞維沙耶が大宮の重量級喧嘩自慢ぶーちんとＭＭＡルールで無差別級の一戦に挑み、判定３−０で完勝。連敗を２で止めた。体重が３０キロ近く重い相手に序盤から強烈なパンチをたたき込んでいくと、終盤も的確に顔面に拳をたたき込んで圧倒。快勝となった。