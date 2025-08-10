秋田朝日放送 先月２９日、横手市の県道で農業用トラクターに乗っていた８７歳の男性が普通乗用車に追突された事故で、意識不明となっていた男性が10日、搬送先の病院で死亡しました。 警察によりますと、先月２９日午後７時半ごろ、横手市黒川の県道で普通乗用車が前を走っていたトラクターに追突しました。この事故でトラクターに乗っていた横手市の農業・佐藤寅夫さん（８７）が、頭などを強く打ち意