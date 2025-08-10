明豊高校 全国高校野球選手権大会に出場している大分県代表の明豊は9日夜、1回戦に臨み、6対2と快勝しました。明豊は夏の甲子園では3年ぶりの初戦突破となります。 5年連続11回目の夏の甲子園出場となる明豊。今大会初戦の相手は、千葉代表の市立船橋です。 試合が動いたのは3回。ツーアウト2塁3塁の場面で、2番の2年生の藤がタイムリーヒットを放ち、2点を先制します。 その後も1番・井上と2番・藤が立て続