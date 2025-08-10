元宇宙飛行士の野口聡一氏（60）が9日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。おすすめのロケットを明かした。野口氏は3回宇宙に行き、1回目はスペースシャトル（米）、2回目はソユーズ（露）、3回目は初の民間有人宇宙船クルードラゴン（米）と、3回とも違うロケットに搭乗している。3種類のロケットは「全然違います」とし、「おすすめはクルードラゴン」と、イーロン・マスク氏率いるスペースX社の有人