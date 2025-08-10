FC東京と調布市は10日、「包括連携に関する協定」を締結したことを発表した。この協定には、調布基地跡地留保地(調布市西町、味の素スタジアムの南東に近接する国有地)を活用した、FC東京の新たな練習場拠点整備に関する項目も含まれている。現在の小平市・小平グランドから移転し、2028年度第1四半期の供給開始を目指し、今後協働して計画を具体化していく。6ヘクタールの同跡地を活用し、スポーツ振興、育成強化拠点、地域交