新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」１０日群馬大会のＡブロック公式戦で昨年度準優勝の辻陽太（３１）がカラム・ニューマン（２２）から５勝目を挙げ、ブロック３位で決勝トーナメント進出決定戦（１４日、後楽園）に駒を進めた。突破のためには勝利が絶対条件の辻は、序盤から激しい場外戦を展開。一進一退の攻防の中、プリンスズカース（変形ブラディサンデー）を狙ったカラムをジーンブラスターで切り返し流れ