【北京＝中川孝之】米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ、電子版）は９日、事情に詳しい複数の関係者の話として、中国共産党で党外交を担う党中央対外連絡部（中連部）の劉建超（リウジエンチャオ）部長（６１）が、中国当局による事情聴取のため拘束されたと報じた。劉氏は「次期外相の有力候補」と目されていた。劉氏は７月下旬、アルジェリアなどを歴訪し、北京に戻った後に拘束された。拘束理由は不明という。中