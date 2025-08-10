±«¤¬¹ß¤ë¿·³ã¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿3ºÐ¥À¡¼¥ÈÅÐÎµÌç¥ì¥Ñ¡¼¥ÉS¡¦G?¡£4·î¤ÎUAE¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç3Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢À¤³¦¤Ç¤â¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿5ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥É¥ó¥¤¥ó¥¶¥à¡¼¥É¤¬ÉÔÎÉÇÏ¾ì¤òÆÍ¤­È´¤±¤Æ²÷¾¡¡£10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥À¡¼¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2Ãå¤Ë¤Ï12ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥æ¥Ë¥Ù¡¼¥ë¡¢3Ãå¤Ë¤Ï11ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ò¥ë¥Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤¬Æþ¤ê¡¢Âç¹Ó¤ì¤Î·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ °ìÊý¡¢Ãæµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿¿²Æ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È²¦·èÄêÀïCBC¾Þ¡¦G?¡£9Æü¤Ë¥¨¥ë¥àS¡¦G