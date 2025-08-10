静岡県御殿場市付近では、10日19時00分までの1時間に約110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。静岡県御殿場市付近で猛烈な雨東海地方では局地的に雨雲が発達しています。レーダーの解析で、静岡県御殿場市付近では、10日19時00分までの1時間に約110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒してく