◇パ・リーグソフトバンク1ー0日本ハム（2025年8月10日みずほペイペイD）日本ハムとの首位決戦で、値千金の一打を放ったのがソフトバンク・近藤だ。0―0の3回2死二塁。日本ハム・伊藤の甘く入った直球を捉えて左中間に適時二塁打。両チーム合わせて唯一の得点を叩き出し「首位を争うチームのエース。いいところで一本打てた」と喜んだ。今季は開幕直後に腰を手術するなど故障に苦しんだが、8月は打率・500、4本塁打、1