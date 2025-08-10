林官房長官は10日、福島県を訪れ、廃炉作業の進む福島第一原発や中間貯蔵施設を視察しました。視察後、林官房長官は福島第一原発の事故に伴う「除染土」をめぐり、「福島県外での最終処分に向け、復興再生利用などの推進のために取り組む事項を月内にもロードマップとして取りまとめたい」との考えを示しました。このロードマップでは「当面5年程度で主に取り組む事項」について取りまとめるとしています。林長官はさらに「県外最