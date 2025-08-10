◇ナ・リーグメッツ4―7ブルワーズ（2025年8月9日ミルウォーキー）メッツのピート・アロンソ内野手がブルワーズ戦の2回、先制の26号ソロ。これが通算252本目の一発で、ダリル・ストロベリーの球団記録に並んだ。「これは大きな意味を持つ。簡単には達成できない記録だ」とカルロス・メンドサ監督。「このユニフォームを着てプレーしてきた偉大な選手はどれだけいるだろうか。ピートがタイ記録を達成したことは、彼に