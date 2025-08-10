女子プロレスラーでタレントの上原わかな(29)が10日、自身のインスタグラムを更新。浴衣姿を披露した。 【写真】可愛い顔で見事な筋肉美 「浴衣特典会ありがとうございました！！」と投稿。「今年はピンク色にしてみました」と記し、「髪型もステキにしてもらったよ！！タマネギヘアっていうらしい」とつづった。花柄の浴衣を着て笑みを浮かべたり、袖をまくって筋肉をアピールしたりする写真を掲載し、「青い帯