【MLB】ドジャース 9−1 ブルージェイズ（8月9日・日本時間10日／ロサンゼルス）【映像】大谷、会心40号アーチでドヤ顔→“確信棒立ち”リアクションMLB公式Xアカウントも「LOCKED IN（絶好調だ！）」と認めてしまうほどの豪快弾、そして会心の“ドヤ顔”だった。ドジャースの大谷翔平投手がブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席で今季第40号となる本塁打を放つと、打った