「一般戦」（１０日、戸田）松村敏（４１）＝福岡・９２期・Ａ１＝が、辛くも優出を果たした。インで迎えた準優１１Ｒは、３カドに構えた福岡支部の先輩・平田忠則にまくり差しを許して２着。「Ｓは全速で行ったけど（１Ｍは）ターンで滑った。掛かりも浅かった。チルト０が失敗だった」と敗因を分析した。「チルトはマイナスで調整し直す。正直、パンチはないけど、展開があれば突ける足はある」と方向性を定めた。ただこの