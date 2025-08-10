SixTONESのグループ活動、バラエティ番組の出演に加えて、最近は俳優としてドラマ出演も続いていた田中樹さんがRayに登場！今回は、この夏始まる主演舞台『ぼくらの七日間戦争2025』にまつわるおハナシをお届けします。舞台には苦手意識があるという樹さん。ファンへの愛が垣間見えるアンサーを要チェック♡この夏から挑む舞台オトナたちへの反乱を起こす中学生の夏休みの姿を描く舞台『ぼくらの七日間戦争2025』にて 、初の