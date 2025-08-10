福岡県新宮町は相島を対象に、警戒レベルで最も高いレベル5の「緊急安全確保」を発令しました。【映像】福岡・新宮町 相島に「緊急安全確保」発令福岡県では、線状降水帯が発生して非常に危険な大雨となっていて、気象庁は福岡県に記録的短時間大雨情報を発表しました。福岡県新宮町は相島を対象に、警戒レベルで最も高いレベル5の｢緊急安全確保｣を発令しました。大雨による災害の危険度が急激に高まっています。命の危険