「第１回アサヒビールカップ」（１０日、平和島）平和島フレッシュルーキーの堀越雄貴（２６）＝東京・１２６期・Ｂ１＝が１０日の４日目６Ｒで１着。インから逃げて当地では２回目となる予選突破を決めた。レース後は「勝てて良かった。緊張せず、いつも通り行けました」と笑顔で、「乗り心地の不安はなかったし、しっかり乗れるレース足もあります」と手応えもつかめていた。１１日の準優１２Ｒは４号艇となるが、「肩の力