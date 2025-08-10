元日本代表FW釜本邦茂氏の訃報を受け、日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長、田嶋幸三名誉会長、川淵三郎相談役、Jリーグの野々村芳和チェアマンが追悼のコメントを寄せた。釜本氏は1964年から1977年にかけて日本代表のエースとして活躍し、Aマッチ出場76試合で歴代最多の75得点を記録した。1968年のメキシコオリンピックでは大会得点王に輝く7ゴールの活躍で日本を銅メダルに導いた。1998年からはJFA副会長に就任。FIFA