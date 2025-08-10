日本代表を率いる森保一監督が10日に肺炎のため逝去した元日本代表FW釜本邦茂氏を追悼した。「直接同じチームの中でお仕事をさせていただいたことはないですけど、日本のレジェンド中のレジェンドの釜本さんが亡くなったということを知り、本当に悲しい思いでいます。我々と活動の年代は違いますが、釜本さんがメキシコ五輪で銅メダルを取ったチームの中心としてプレーをされ、そこを目標に日本代表、五輪代表（U-23日本代表）は