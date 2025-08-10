釜本邦茂氏が8月10日午前４時４分、大阪府内の病院で肺炎のため亡くなった。81歳だった。釜本氏は、1964年から1977年にかけて日本代表としてプレーし、歴代最多の75得点をマーク。銅メダルを獲得したメキシコ五輪では７得点を挙げ、得点王に輝いた。1985年の引退後はガンバ大阪の初代監督、日本サッカー協会（JFA）の副会長など要職を歴任し、参議院議員としても活躍。2005年には日本サッカー殿堂入りを果たした。日本サッカ