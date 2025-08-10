立憲民主党の野田佳彦代表が１０日放送のＡＢＥＭＡ「ＡＢＥＭＡ的ニュースショー」にＶＴＲ出演し、石破茂首相の進退について言及した。石破首相は続投の意志を表明しているが、野田氏は「本人にその気があっても（森山裕）幹事長が辞めたらもたない」との見解を示した。続けて「どのくらいの期間、彼が頑張るか分かりませんが、その間でも協議して決着がつけられるものがあるのなら、今の党首が決めたことを次変わった党首が