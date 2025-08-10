広島市中区で１０日に行われた全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）の剣道女子団体で、中村学園女子（福岡）が大会２連覇を果たした。決勝戦は互いに譲らぬまま、大将戦でも決着がつかず、代表者による一騎打ちへ。中村学園女子の吉松美織主将（３年）は「自分の一本でチームの勝敗が決まる。絶対に負けられない」と奮い立った。「体が勝手に動いた」と面で一本。仲間と泣きながら抱き合って喜んだ。「気持ちで一本