人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月11日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）落し物や忘れ物をしそう。荷物は1つにまとめて。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）イライラすることが多い日に。深呼吸で心の高ぶりを抑えて。10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）ちょっとした手伝い