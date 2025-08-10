「レディースチャンピオン・プレミアムＧ１」（１０日、浜名湖）渡辺優美（３２）＝福岡・１０５期・Ａ１級＝が、準優勝戦１１Ｒで、道中では山口真喜子（長崎）と競り合い、３周２Ｍからは富樫麗加（東京）と横並びとなり、最後まで競り合っての２着で３年連続の優出を決めた。優出インタビューでは、座っての第一声が「酸欠になりそうでした、最後は息もしてなかったかも。だれも不良航法にならなくて良かった」と最後のゴ