気象庁は１０日、静岡県に記録的短時間大雨情報を出した。同県御殿場市で午後７時までの１時間の降水量が１１０ミリを観測したため。同県東部に土砂災害警戒情報を出し、１０日夜遅くまで土砂災害に警戒するよう呼び掛けた。また、神奈川県にも土砂災害警戒情報を出し、同県西部で１１日明け方にかけ、同県東部でも１１日夕方にかけ、低い土地の浸水や河川の増水・氾濫に警戒するよう呼び掛けたほか、落雷や突風、降ひょうにも