週末に開催された日本最大級の女子小学生向けイベントをのぞいてみると、“JS（女子小学生）パワー”に対する熱視線も見えてきました。パシフィコ横浜で開かれたイベントには、2日間でのべ4万人の来場が予想されていました。中でもたくさんの小学生たちが詰めかけていたのは、化粧品メーカーが運営する“初めてのメイク”が体験できるブース。お手本を見てやり方をレクチャーしてもらいながら、慎重に手を動かしています。参加した