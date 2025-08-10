「レディースチャンピオン・プレミアムＧ１」（１０日、浜名湖）何年たっても、何回走っても緊張は付いてくる。準優勝戦１２Ｒの平山智加（４０）＝香川・９８期・Ａ１＝ちゃんもきっとそうだったんだろう。Ｓ遅れが完全な敗因ですね。すごく出ているワケではない。「自分より伸びる人は何人もいる。いい流れがここまで押してくれていた」と振り返った。準優は集中して臨んだレースだったが「これで流れが変わっちゃった」と