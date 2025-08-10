神奈川・横浜市みなとみらいの花火大会で起きた火災は、花火が適正な高度に達せずに開花したことが原因とみられることがわかりました。8月4日、横浜市みなとみらいの花火大会中に台船が燃えた火災で、打ち上げを担当した日本橋丸玉屋はホームページで「一部の花火が適正な高度に達せず開花したことが推定原因である」と発表しました。一方で、システムの不具合などは否定し「炎が花火に繰り返し引火し、打ち上げが断続的に続く結果