「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１６・５」（１０日、都内某所）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントが行われ、朝倉の中学時代の先輩せーやは佐々木ＫＩＤ楓とベアナックルキックルールで対戦し、判定で勝利した。壮絶な殴り合いとなったが、朝倉と練習しているだけあり、体力の勝るせーやが押し切った。せーやは試合直前にテキーラで泥酔する動画が出て、朝倉から叱責されていたせーや。勝利者インタビュ