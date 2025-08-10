小千谷市の商業施設で、80代男性が運転する軽乗用車が、外壁に衝突する事故がありました。けが人はいませんでした。 事故があったのは、小千谷市桜町の商業施設です。警察によりますと、９日午後７時ごろ長岡市に住む80代男性が運転する軽乗用車が外壁に衝突しました。男性が車を駐車しようとして、誤って外壁に衝突したとみられています。 当時、商業施設は営業していて、金属製の外壁などが壊れたということですが、けが人