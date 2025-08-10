１０日の試合は悪天候のため中止となった＝横浜（花輪久写す）１０日に横浜スタジアムで予定されていた横浜ＤｅＮＡ―巨人１９回戦は雨天中止となった。１１日の先発について、三浦大輔監督（５１）は、平良拳太郎投手（３０）が登板すると明らかにした。また、腰の違和感を訴えたトレバー・バウアー投手（３４）に代わり、１０日に先発予定だった石田裕太郎投手（２３）については、三浦監督は「天候なので、どうしようもない