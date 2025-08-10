ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手が１０日、横浜スタジアムでの１軍練習に合流。当初は１２日のヤクルト戦（神宮）での先発が有力だったが、この日の巨人戦が雨天中止となり、先発ローテが見直されることに。藤浪の登板も先送りされる可能性が浮上した。練習開始時に三浦大輔監督は「次のカードで投げます」と、１１日からのヤクルト３連戦での先発起用を明言。しかし、巨人戦の中止決定後は「決まっているのは明日（予告先発）の平良