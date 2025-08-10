サマースプリントシリーズ第４戦となるハンデ重賞のＣＢＣ賞・Ｇ３（８月１０日、中京競馬場・芝１２００メートル、良）は、ハンデ５７キロで５番人気のインビンシブルパパ（牡４歳、美浦・伊藤大士厩舎、父シャラー）が、直線で後続の追い上げを振り切り、逃げ切って重賞初制覇を飾った。南半球産の重賞制覇にＳＮＳでは「令和版キンシャサノキセキ」などの声が上がっている。デビューからダートに起用されていたシャラー産駒