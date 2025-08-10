宝塚星組トップスター・礼真琴（れい・まこと）が１０日、東京宝塚劇場でサヨナラ公演ミュージカル「阿修羅城の瞳」、ファンタジック・タペストリー「エスペラント！」の千秋楽後、退団記者会見を行った。２００９年入団の９５期生。音楽学校を首席で卒業し、若手時代から歌、ダンス、芝居と高いレベルで３拍子そろった逸材として、早くから抜てきが続いた。１９年１０月１４日付で星組トップスターに就任。相手役に舞空瞳を迎