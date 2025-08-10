◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（１０日・京セラドーム大阪）阪神・佐藤輝明内野手が３１号ソロを放った。１―０の３回２死、ヤクルト・奥川の変化球を強振。高い弾道で右中間スタンドに放り込んだ。初回にも適時打を放っており、２打席連続で打点を挙げた。