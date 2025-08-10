サッカー日本代表の森保一監督が１０日、広島市内で行われたトークイベントに登場した。森保監督は会場の子どもたちや集まった人々に向けて「楽しい時間になりました。ここにいる子どもたち、すごく将来の伸びしろしかない、広島の宝、日本の宝です。サッカーをやっている子だけではなく、ピアノをやってたり、いろんなことをやって、みんな学校の勉強、そして自分の好きなことをやっていくと思います。みんなそれぞれ違う特徴