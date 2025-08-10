福岡県では9日夜遅くから10日にかけ、線状降水帯が相次いで発生しました。新宮町の相島では「緊急安全確保」が出されています。■松永記者「午後2時すぎの宗像市です。川の水位が上がっています。道路は冠水しています。」福岡県宗像市では24時間雨量が400ミリを超え、観測史上最大を記録しました。福岡管区気象台は9日夜遅くから10日にかけ、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く線状降水帯が福岡県内で発生したと相次いで発表しま