９日、試合に臨む龔莉（左）と嶋田さらら。（成都＝新華社記者／江宏景）【新華社成都8月10日】ワールドゲームズ成都大会は9日、空手女子組手61キロ級決勝が行われ、中国の龔莉（きょう・り）が日本の嶋田さららを下し、金メダルを獲得した。９日、試合に臨む龔莉（右）。 （成都＝新華社記者／江宏景）９日、試合に臨む龔莉（左）。（成都＝新華社記者／江宏景）９日、試合に臨む龔莉（下）と嶋